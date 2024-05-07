77-летний россиянин оказался на службе в армии по контракту

77-летний житель Челябинской области оказался на контрактной службе в ВС РФ

77-летний житель Челябинской области оказался на контрактной службе в Армии России. Об этом сообщает портал URA.RU.

По данным издания, россиянин сам пришел на пункт отбора и высказал желание вступить в ряды Вооруженных сил России. Пожилой мужчина продемонстрировал умение отжиматься и заявил, что обладает хорошими навыками обращения с огнестрельным оружием.

«Представился под позывным "Дед", 77 лет. Говорит: "Записывайте на контракт. Я, как оказалось, не все еще армейские дела доделал"», — приводит портал слова начальника пункта отбора на военную службу по контракту в регионе подполковника Андрея Козлова.

Как сообщили в пункте отбора, россиянин делится навыками с новичками, однако не уточнили, о каких конкретно умениях идет речь, и какую должность занимает 77-летний мужчина.

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