Агроном назвал правила полива картофеля

Агроном Терентьев: при засухе нужно проливать влагой междурядья картофеля

Картофель не нуждается в особых, отдельно прописанных в графике ухода поливах, рассказал агроном Денис Терентьев. Правила полива этого растения на огороде он назвал в беседе с aif.ru

Клубни, которые обычно высаживают в уже хорошо увлажненную природой почву, содержат в себе необходимый для роста и укоренения запас влаги, а излишки воды могут привести к гнили, объяснил агроном. Однако при наступлении засухи, особенно если она сопровождается горячими ветрами-суховеями, полив картофелю будет необходим. «При жаре и засухе надо последить — как глубоко просохла почва в картофельной грядке? Если этот порог превысил 10 сантиметров, то пришла пора помочь картофелю соответствующим поливом», — добавил Терентьев.

При засухе, продолжил он, под каждый куст картофеля надо в день выливать не менее трех литров воды или обильно проливать водой междурядья. «Только еще одно условие, которое порождено сами фактом полива: на следующий день политый картофель — перед очередным поливом — надо обязательно рыхлить (естественно, очень аккуратно, чтобы не нанести механических повреждений ни стеблю, ни листьям)», — сказал агроном. По его словам, это делается, чтобы не возникала сухая корка, которая только ухудшит состояние растения. После прекращения засушливого периода от поливов можно отказаться, уточнил он.

Кроме того, необходимо отказаться от полива накануне возвратных заморозков, говорит Терентьев. Он добавил, что в таком случае окучивание почвой защитит картофель лучше влаги.

Ранее агроном Василий Яковлев назвал правила хранения картофеля перед посадкой. Яковлев объяснил, что хранить клубни желательно в помещении, температура в котором не превышает плюс 10 градусов.