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14:36, 7 мая 2024Забота о себе

Агроном назвал правила полива картофеля

Агроном Терентьев: при засухе нужно проливать влагой междурядья картофеля

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Картофель не нуждается в особых, отдельно прописанных в графике ухода поливах, рассказал агроном Денис Терентьев. Правила полива этого растения на огороде он назвал в беседе с aif.ru

Клубни, которые обычно высаживают в уже хорошо увлажненную природой почву, содержат в себе необходимый для роста и укоренения запас влаги, а излишки воды могут привести к гнили, объяснил агроном. Однако при наступлении засухи, особенно если она сопровождается горячими ветрами-суховеями, полив картофелю будет необходим. «При жаре и засухе надо последить — как глубоко просохла почва в картофельной грядке? Если этот порог превысил 10 сантиметров, то пришла пора помочь картофелю соответствующим поливом», — добавил Терентьев.

При засухе, продолжил он, под каждый куст картофеля надо в день выливать не менее трех литров воды или обильно проливать водой междурядья. «Только еще одно условие, которое порождено сами фактом полива: на следующий день политый картофель — перед очередным поливом — надо обязательно рыхлить (естественно, очень аккуратно, чтобы не нанести механических повреждений ни стеблю, ни листьям)», — сказал агроном. По его словам, это делается, чтобы не возникала сухая корка, которая только ухудшит состояние растения. После прекращения засушливого периода от поливов можно отказаться, уточнил он.

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Кроме того, необходимо отказаться от полива накануне возвратных заморозков, говорит Терентьев. Он добавил, что в таком случае окучивание почвой защитит картофель лучше влаги.

Ранее агроном Василий Яковлев назвал правила хранения картофеля перед посадкой. Яковлев объяснил, что хранить клубни желательно в помещении, температура в котором не превышает плюс 10 градусов.

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      Александра Лисица
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