Акула вцепилась в ногу 65-летнему рыбаку

В США акула напала на 65-летнего мужчину и вцепилась ему в ногу

В США акула напала на 65-летнего мужчину, который занимался подводной рыбалкой. Об этом пишет New York Post.

Нападение произошло 2 мая примерно в тридцати километрах от побережья штата Южная Каролина. Пожилой рыбак, имя которого не называется, находился под водой, когда на него набросилась хищница и вцепилась ему в ногу.

Мужчина сумел самостоятельно добраться до яхты, где его перевязали, после чего вызвали береговую охрану. Вскоре на судно прибыл врач, который осмотрел рану пострадавшего и обнаружил, что кровотечение уже остановилось.

Тем не менее американца сразу же доставили в город Чарльстон и отвезли в больницу, так как ему требовалось «дополнительное лечение». В тех пор мужчина находится в клинике.

Ранее в Тринидаде и Тобаго тупорылая акула напала на пожилого туриста из Великобритании. Хищная рыба вцепилась в живот 64-летнему мужчине.