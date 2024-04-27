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18:14, 27 апреля 2024Из жизни

Тупорылая акула вцепилась в живот 64-летнему туристу

На пляже острова Тобаго акула атаковала 64-летнего туриста из Великобритании

Фото: Bgabel / Wikimedia

В Тринидаде и Тобаго тупорылая акула напала на пожилого туриста из Великобритании. Об этом сообщает The Guardian.

Инцидент произошел утром в пятницу, 26 апреля, в северной части острова Тобаго. 64-летний мужчина находился на мелководье в десяти метрах от берега вместе с другими отдыхающими, когда его атаковала акула. Хищная рыба вцепилась британцу в живот, а также укусила за руку и за ногу.

Остальные туристы попытались отогнать хищную рыбу, а потом вытащили пострадавшего на пляж. Его сразу же отвезли в больницу и провели операцию. В данный момент мужчина находится в реанимации.

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Власти заявили, что нападение стало для всех большой неожиданностью, так как пляжи Тобаго считаются безопасными, а нападения акул если и случаются, то в южной части острова. За голову акулы было назначено вознаграждение в размере 8000 фунтов стерлингов (921,6 тысячи рублей), но позже его отменили.

Ранее сообщалось, что подросток из Австралии пережил нападение пойманной им акулы. Хищная рыба вцепилась юноше в ногу, когда он попытался сфотографироваться с ней.

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      Никита Савин
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