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14:21, 7 мая 2024Культура

Амаяку Акопяну запретили посещать казино в США из-за трюков c картами

Иллюзионисту Акопяну запретили посещать казино в США из-за карточных трюков

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Заслуженный артист России, известный иллюзионист Амаяк Акопян рассказал, что ему запретили посещать казино в США из-за карточных трюков. Его слова приводит MK.RU.

В 1988 году иллюзионист отправился в США представлять СССР в международной программе. Его попросили выступить и показать трюки с картами. По словам Акопяна, импресарио разрешил ему брать за это деньги.

Артист решил показать зрителям версию «трех наперстков». «Берется три карты, кладутся лицом вниз, хаотично все это размешивается на столе… Я говорю: "Уважаемая публика, кто найдет положение дамы, тому даю 20 долларов. Если не угадаете, то платите мне пять долларов"», — вспомнил он.

По словам Акопяна, сначала он поддавался публике, а после того, как смог привлечь внимание большого количества людей, артист перестал им подыгрывать. Затем охранник вызвал главного менеджера, и фокусника увели. Иллюзионист смог заработать около четырех тысяч долларов, большую часть из которых вернули посетителям казино. «Я хотел и эту [оставшуюся] тысячу долларов отдать в пользу компании. Но у меня деньги не взяли. Сказали, что меня внесли в черные списки: с тех пор все казино Америки для меня оказались закрыты», — поведал он.

Ранее Амаяк Акопян рассказал о серьезных проблемах со здоровьем. Он сообщил, что много лет страдает от проблем с позвоночником и пьет обезболивающие препараты.

ЖЗЛ
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