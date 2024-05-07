Американскую правозащитную организацию Freedom House признали нежелательной

Генпрокуратура России признала нежелательной Freedom House

Генпрокуратура России признала американскую правозащитную организацию Freedom House нежелательной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

В ведомстве отметили, что среди основных направлений деятельности организации является содействие установлению «главенствующей» роли США в мире. После начала специальной военной операции Freedom House стала призывать к оказанию помощи Украине, конфискации «замороженных» российских активов в пользу Украины и увеличению санкционного давления на Москву.

По данным открытых источников, ее бюджет на 66-80 процентов состоит из грантов американского правительства.

Ранее Генпрокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность трех неправительственных организаций из Канады за разжигание антироссийских настроений и дискредитацию государства.