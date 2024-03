В России признаны нежелательными три канадские организации

ГП признала три канадские организации нежелательными за дискредитацию РФ

Генпрокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность трех неправительственных организаций из Канады за разжигание антироссийских настроений и дискредитацию государства. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.



Под санкции попали The Munk School of Global Affairs and Public Policy, The Norman Paterson School of International Affairs, действующие при университете Торонто и Карлтонском университете, и Russian Canadian Democratic Alliance. В результате проверки Генпрокуратура установила, что эти организации участвуют в информационной кампании западных стран по дискредитации внешней и внутренней политики России, а также пропагандируют запрещенное в РФ международное общественное движение ЛГБТ.

Как установили российские прокуроры, в интернете и СМИ систематически публиковались материалы о насильственном изменении конституционного строя России и призывы о наращивании поставок оружия на Украину.

Генпрокуратура направила в Минюст России данные о внесении канадских организаций в перечень нежелательных на территории России.

Осенью сообщалось, что Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность австрийской образовательной международной неправительственной организации Central European University (Центрально-Европейского университета).