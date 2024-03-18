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17:02, 18 марта 2024Силовые структуры

В России признаны нежелательными три канадские организации

ГП признала три канадские организации нежелательными за дискредитацию РФ

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Генпрокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность трех неправительственных организаций из Канады за разжигание антироссийских настроений и дискредитацию государства. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.
 
Под санкции попали The Munk School of Global Affairs and Public Policy, The Norman Paterson School of International Affairs, действующие при университете Торонто и Карлтонском университете, и Russian Canadian Democratic Alliance. В результате проверки Генпрокуратура установила, что эти организации участвуют в информационной кампании западных стран по дискредитации внешней и внутренней политики России, а также пропагандируют запрещенное в РФ международное общественное движение ЛГБТ.

Как установили российские прокуроры, в интернете и СМИ систематически публиковались материалы о насильственном изменении конституционного строя России и призывы о наращивании поставок оружия на Украину.

Генпрокуратура направила в Минюст России данные о внесении канадских организаций в перечень нежелательных на территории России.

Осенью сообщалось, что Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность австрийской образовательной международной неправительственной организации Central European University (Центрально-Европейского университета).

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      Любовь Ширижик
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