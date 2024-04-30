Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела российского региона

Губернатор Старовойт: два жителя ранены после обстрела со стороны Украины

Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела со стороны Украины села Козино в Курской области. Об этом сообщила глава российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Старовойт уточнил, что пострадавшие госпитализированы в районную больницу. Кроме того, по его словам, во время обстрела повреждения получили десять домовладений, в селе также перебита линия электропередач. «В селах Козино, Локоть и Городище частично нет света. Аварийные бригады приступят к восстановлению, как только позволит обстановка», — написал губернатор.

Ранее Старовойт сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за день обстреляли пять районов Курской области. Он уточнил, что ударам подвергся Глушковский, Кореневский, Рыльский, Суджанский и Хомутовский районы.