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12:50, 30 апреля 2024Мир

Китай отреагировал на обеспокоенность США мощностями производства страны

МИД КНР: беспокойство США из-за мощностей производства Китая является избыточным

Фото: Johannes Neudecker / Globallookpress.com

Беспокойство Вашингтона по поводу мощностей производства в КНР является избыточным и является необоснованным. Такое заявление сделал официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь, сообщает ТАСС.

«По-настоящему избыточными являются беспокойство США из-за неуверенности в себе и различные высказывания США, очерняющие Китай», — заявил представитель китайского внешнеполитического ведомства.

По его мнению, Соединенные Штаты специально создают ложный нарратив для ограничения развития Китая. Он добавил, что эта обеспокоенность противоречат здравому смыслу и законам промышленного развития.

26 апреля государственный секретарь США Энтони Блинкен завершил трехдневный визит в Китай. В ходе поездки он высказал беспокойство «избыточными» мощностями китайского производства и предупредил, что это может иметь негативное влияние на мировую экономику.

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      Лина Пивоварова
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