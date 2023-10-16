В России признали нежелательной деятельность Central European University

ГП признала нежелательной деятельность австрийской Central European University

Генпрокуратура (ГП) России признала нежелательной деятельность австрийской образовательной международной неправительственной организации Central European University (Центрально-Европейского университета). Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Организация финансируется структурами, подконтрольными американскому миллиардеру Джорджу Соросу. Отмечается, что усилия НПО в настоящее время сосредоточены на дискредитации спецоперации и российских властей.

Для этого университет запустил для студентов образовательные программы, в которых намеренно обесценивается и искажается история России, а также преуменьшаются заслуги видных российских деятелей. К участию в занятиях не допускаются эксперты, которые связаны с госучреждениями или выступают за проведение СВО.

Также в вузе ведут подбор кадров для работы над формированием медийной антироссийской повестки.