Аниматоршу Нелямим проверят из-за поцелуев девочек-подростков

В Москве аниматоршу Нелю Сергееву проверит прокуратура

Московскую аниматоршу Нелямим (настоящее имя Неля Сергеева) после жалоб родителей проверит прокуратура. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уроженка Нижнего Новгорода Сергеева переехала в Москву, чтобы работать на детских мероприятиях. Родителей, пожаловавшихся в прокуратуру, обеспокоило происходящее на ее праздниках: распитие детьми алкоголя и поцелуи девочек-подростков, попавшие на видео в канале девушки. Кроме того, добавляет канал, Нелямим устраивает конкурсы с поеданием шоколадной пасты из подгузника и танцы в костюмах туалетов

По словам самой Сергеевой, все конкурсы она согласовывает с родителями, в том числе и песни с матом. Шампанского, смутившего родителей, продолжила она, дети якобы выпили немного — «по бокальчику».

Ранее стало известно, что прокуратура Москвы проверит телеведущую Татьяну Лазареву (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов) после ее слов об атаках украинских беспилотников на Россию. Об этом сообщила Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская в Telegram.