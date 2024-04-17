Лазареву проверит прокуратура

Прокуратура Москвы проверит слова телеведущей Лазаревой об атаках на Россию

Прокуратура Москвы проверит телеведущую Татьяну Лазареву (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов) после ее слов об атаках украинских беспилотников на Россию. Об этом сообщила Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская в Telegram.

Ямпольская опубликовала ответ от Генеральной прокуратуры России на ее обращение, отправленное в начале апреля.

«С целью оперативного реагирования на возможные нарушения закона прокурору города Москвы поручено организовать проверку сообщаемых сведений», — говорится в документе.

В начале апреля Ямпольская обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить слова телеведущей на оправдание терроризма. Депутат уточнила, что речь шла о высказывании Лазаревой, в котором она положительно оценила атаки беспилотников на Россию.

Минюст внес Лазареву в реестр иностранных агентов в июле 2022 года. В марте того же года она покинула Россию.