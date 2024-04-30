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12:50, 30 апреля 2024Забота о себе

Женщин предупредили о вреде некоторых способов контрацепции

Фото: kikpokemon / Shutterstock / Fotodom

Некоторые методы контрацепции могут быть опасны для здоровья, предупредил женщин сексолог Андрей Булах. Врача цитирует e1.ru.

По словам Булаха, к потенциально приносящим вред способам предохранения относится экстренная контрацепция, поскольку в этом случае женщина получает слишком высокую дозу гормонов. «Могут быть сбои, нарушения менструального цикла. Если у женщин на фоне приема гормональной контрацепции начинаются изменения желания, то это повод проконсультироваться со специалистом про то, насколько данный препарат может повлиять на здоровье», — объяснил он.

Булах подчеркнул, что сейчас существуют контрацептивы, которые в меньшей степени влияют на либидо. Врач посоветовал женщинам обращаться к гинекологу, чтобы определить, какие варианты контрацепции можно использовать и какие препараты не повлияют на сексуальное желание.

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      Александра Лисица
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