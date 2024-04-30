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12:45, 30 апреля 2024Путешествия

Россиян предупредили о надвигающей на Краснодарский край опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение о пожароопасности

Фото: khramova natalia / Shutterstock / Fotodom

На территории Кубани объявили штормовое предупреждение. О надвигающейся на популярный у туристов регион опасности заявили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

Так, во вторник, 30 апреля, и среду, 1 мая, местами в Краснодарском крае и на Черноморском побережье (исключая муниципальное образование города Сочи) ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

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В связи с этим сотрудники ведомства напомнили гостям и жителям региона о необходимости соблюдения мер безопасности.

«Если вы оказались вблизи очага пожара в лесу, и у вас нет возможности локализовать его быстро, покиньте опасную зону, двигаясь перпендикулярно направлению движения огня, — говорится в сообщении. — Если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или лягте на землю, накрывшись мокрой одеждой».

Ранее стало известно, что летний отдых в гостиницах экономсегмента Сочи окажется дешевле, чем в Турции. По данным АТОР, за премиальные отели другой страны россияне могут заплатить на 15-20 процентов меньше, чем за аналогичные сочинские.

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      Фариза Бацазова
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