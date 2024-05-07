Аномальный снегопад обошелся российскому региону в 50 миллионов рублей

Ущерб от майских снегопадов в Свердловской области оценили в 50 млн рублей

Аномальный снегопад, который обрушился на Свердловскую область 4 и 5 мая, обойдется электросетевому комплексу «Россети Урал» в десятки миллионов рублей. Предварительный ущерб от погодного явления оценили в компании.

Длина поврежденных линий электропередачи достигла 1140 километров — 670 из них специалисты энергокомпании отремонтировали в первые сутки. «Всего энергетики в итоге выявили более 2000 упавших на электросетевые объекты деревьев, а также почти 300 обрывов проводов», — говорится в сообщении компании. Специалисты подсчитали, что нанесенный электросетевому комплексу ущерб достиг 50 миллионов рублей.

В компании отметили, что электроснабжение в регионе удалось восстановить, однако в некоторых местах еще присутствуют кратковременные локальные ограничения электроснабжения. Они связанны с переключениями по переводу нагрузки с резервных схем, уточнили специалисты.

Ранее жители Екатеринбурга более чем на сутки остались без воды, света и отопления из-за снегопада. Пострадавшие отметили, что не работали даже сетевые магазины — жителям невозможно было купить питьевую воду.