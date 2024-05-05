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17:54, 5 мая 2024Экономика

Жители Екатеринбурга рассказали о жизни без воды из-за снегопада

Жители Екатеринбурга рассказали о жизни без света и отопления из-за снегопада

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Жители Екатеринбурга рассказали о жизни без воды, света и отопления более суток из-за снегопада. Соответствующее интервью публикует «Газета.ru».

Накануне, 4 мая, на Урале прошел сильный снегопад, затронувший в том числе и Екатеринбург. Из-за метели ряд домов остались без электричества и водоснабжения.

Так, собеседница издания Анна заявила, что после неожиданного снегопада уже около суток нет воды. Поблизости не работали сетевые магазины, где можно было бы купить воду.

«Водовоза не было, что странно. Видела, как мужчина набирал снег в ведро, чтобы растопить. Телефоны зарядили, теперь ждем, когда же появится вода. Конечно, переживаем, что отопление не включат. На улице все так же минусовая температура. Коммунальных служб, техники на улице второй день не видно», — посетовала она.

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В свою очередь, житель поселка Крылатовский сообщил, что люди находятся без света и воды третьи сутки.

Помимо этого, россиянка Анастасия призналась, что в доме ее родителей в Полевском электричество перестало работать с утра 4 мая из-за аварий и обрыва линий. «Согревались традиционным способом — теплой одеждой. Свежо было в доме, ночью минус 5 градусов на улице было», — высказалась она.

Ранее в Тюменской области затопило 385 жилых домов в 47 населенных пунктах из-за разлива рек Ишим и Тобол.

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      Екатерина Ештокина
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