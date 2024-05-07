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20:28, 7 мая 2024Силовые структуры

Бывшую железнодорожницу осудят за взятки за незаконное использование помещений

В Алтайском крае осудят бывшего начальника транспортной организации

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Алтайском крае следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника транспортной организации за взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Восточном межрегиональном управлении на транспорте Следственного комитета России.

Железнодорожница проходит обвиняемой по статье 204 УК РФ («Коммерческий подкуп»). Ее дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.

По версии следствия, с 2021 по 2023 год обвиняемая получила более 450 тысяч рублей от шести бизнесменов за бездействие при незаконном использовании помещений, находящихся в ведении транспортной организации.

Ранее в Саратовской области сотрудники ФСБ задержали директора фирмы по подозрению в получении незаконного вознаграждения в размере двух миллионов рублей.

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