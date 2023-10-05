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19:44, 5 октября 2023Силовые структуры

ФСБ задержала директора российской фирмы за взятку в два миллиона рублей

В Саратовской области сотрудники ФСБ задержали директора фирмы за взятку
Архивное фото

Архивное фото. Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

В Саратовской области сотрудники ФСБ задержали директора фирмы по подозрению в получении незаконного вознаграждения в размере двух миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 204 («Коммерческий подкуп») УК РФ.

По версии следствия, 3 октября подозреваемый получил от главы другой компании 600 тысяч рублей из обещанных двух миллионов. За взятку он обещал содействовать в вопросе замены поставщика водоочистного оборудования и согласования актов строительно-монтажных работ в рамках выполнения муниципального контракта.

Задержание попало на видео, которым с «Лентой.ру» поделились в ведомстве. На кадрах видно, как силовики подходят к черному джипу, на переднем сиденье которого сидят двое мужчин. На месте пассажира находится подозреваемый с пятитысячными купюрами в руках. После его просят выйти из машины для досмотра.

Ранее в Тюмени следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудника авиакомпании, который на махинациях с билетами заработал девять миллионов рублей.

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    Варвара Митина
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