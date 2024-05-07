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20:50, 7 мая 2024Экономика

Дачникам посоветовали устраивать задымление на участках

Агроном Коврижных: задымление поможет избавиться от тли на дачном участке

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Задымление из самодельного устройства поможет избавиться от тли на загородном участке. Такой способ спастись от вредителей на даче раскрыла ученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, пишет издание «БелНовости».

Если нет дымаря — специального приспособления для усмирения пчел дымом --, можно использовать обычную консервную банку. «Сделайте в ней несколько отверстий, поместите внутрь промасленную (в растительном масле) ветошь, подожгите. Погасите открытое пламя и оставьте ветошь тлеть в банке, которую можно подвесить на дереве, кустарнике или поставить на грядке», — посоветовала специалистка.

Коврижных подчеркнула, что дым должен получиться густым и обильным. По словам агронома, достаточно окуривать атакованные тлей растения одну минуту — тогда от вредителей удастся избавиться.

Ранее дачникам назвали неочевидные способы избавиться от колорадского жука. Один из них — высадить вокруг картофеля белый клевер. Растение сделает огород непригодной для обитания жуков средой.

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      Нина Ташевская
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