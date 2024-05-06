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14:59, 6 мая 2024Экономика

Дачникам раскрыли неочевидные способы спастись от колорадского жука

Агроном Коврижных: клевер и полынь защитят огород от колорадского жука

Фото: Scott Bauer / USDA ARS / Wikimedia

Защитить огород от нашествия колорадских жуков помогут клевер и полынь. Неочевидные способы спастись от вредителей на дачном участке раскрыла ландшафтный дизайнер и ученый-агроном Анастасия Коврижных, пишет «БелНовости».

Эксперт отметила, что лучше всего использовать белый клевер. «Следует просто создать вокруг картофеля "полосу препятствий" для колорадского жука из белого клевера.Это означает, что его нужно высаживать так, чтобы картофель был полностью внутри его кольца. Не лишним будет высадить растение и в междурядьях», — пояснила Коврижных.

По словам специалистки, это растение сделает участок средой, непригодной для обитания колорадского жука. Дополнительным эффектом станет повышение плодородности почвы, подчеркнула агроном.

Полынь — еще одно растение, которое способно отпугнуть вредителей. Однако просто ее высадить на огороде недостаточно. «Возьмите полынь и порубите ее. Растительного материала должно хватить для того, чтобы заполнить стандартный стакан. Отправляем его в ведро. Всыпаем такое же количество золы», — посоветовала эксперт. Затем нужно влить в смесь горячую воду, подождать шесть часов и профильтровать состав. После этого можно приступать к обработке участка, заключила Коврижных.

Ранее дачников призвали нарвать крапиву, чтобы приготовить из нее эффективное удобрение. Его можно использовать, например, для томатов — в растении содержатся калий и кальций, магний и железо, витамины А, С и К, аминокислоты.

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      Нина Ташевская
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