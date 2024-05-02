Дачников призвали нарвать крапиву ради одной цели

Агроном Коврижных: приготовить удобрение для томатов можно из крапивы

Дачников призвали нарвать крапиву, так как из нее можно приготовить эффективное удобрение. Использовать растение с такой целью дачникам посоветовала агроном Анастасия Коврижных, пишут «БелНовости».

Специалист рассказала, что из крапивы можно приготовить хорошее удобрение для томатов, так как в растении содержатся необходимые для их роста и развития питательные вещества — калий и кальций, магний и железо, витамины А, С и К, аминокислоты. Она заверила, что после этой подкормки томаты крепчают и реже болеют, а также лучше противостоят вредителям, поскольку крапива также обладает антимикробными свойствами. Наконец, удобрение на основе крапивы улучшает состав почвы ее структуру и положительно влияет на почвенную микрофлору.

Для приготовления подкормки Коврижных порекомендовала собрать листья свежей крапивы и измельчить их, после чего залить водой и дать перебродить в течение двух недель. Когда сойдет пена и настой потемнеет, это будет означать, что средство готово и его можно использовать на огороде, разбавляя водой в соотношении один к десяти.

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