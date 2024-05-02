Россиянам отсоветовали срезать борщевик на даче

Садовод Туманов: срезать борщевик бесполезно, лучше надеть на него старый чулок

Просто срезать или косить борщевик на даче бесполезно — его семена распространятся по участку, и опасный сорняк вновь вырастет на следующий год. Эффективный способ избавиться от растения раскрыл россиянам председатель общероссийской общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов в беседе с «Москвой 24».

«Борщевик прорастает из семян. В первый год он образует прикорневую розетку из нескольких листьев, а на второй выкидывает огромную стрелку с шапкой. Сначала там появляются цветы, а потом завязываются семена», — рассказал садовод. В этот момент лучше надеть на зонтик старый чулок — тогда семена не рассыплются.

После того, как они созреют, зонтик можно срезать и сжечь. Основной куст сам разрушится после завершения двухлетнего цикла, уточнил Туманов. Эксперт отметил, что обычно борщевик появляется там, где не ухаживают за землей. Поэтому, чтобы предотвратить появление опасного сорняка, важно следить за своим участком.

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