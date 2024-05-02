Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:06, 2 мая 2024Экономика

Россиянам отсоветовали срезать борщевик на даче

Садовод Туманов: срезать борщевик бесполезно, лучше надеть на него старый чулок

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Просто срезать или косить борщевик на даче бесполезно — его семена распространятся по участку, и опасный сорняк вновь вырастет на следующий год. Эффективный способ избавиться от растения раскрыл россиянам председатель общероссийской общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов в беседе с «Москвой 24».

«Борщевик прорастает из семян. В первый год он образует прикорневую розетку из нескольких листьев, а на второй выкидывает огромную стрелку с шапкой. Сначала там появляются цветы, а потом завязываются семена», — рассказал садовод. В этот момент лучше надеть на зонтик старый чулок — тогда семена не рассыплются.

После того, как они созреют, зонтик можно срезать и сжечь. Основной куст сам разрушится после завершения двухлетнего цикла, уточнил Туманов. Эксперт отметил, что обычно борщевик появляется там, где не ухаживают за землей. Поэтому, чтобы предотвратить появление опасного сорняка, важно следить за своим участком.

Ранее российских дачников предупредили о нашествии тли, майских жуков и других вредителей в мае. Среди опасных специалисты назвали насекомых, похожих на мелких молей белокрылок, которые на самом деле являются родственниками тли. Остерегаться стоит также долгоносиков-цветоедов и паутинных клещей.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ начали бить по железнодорожной инфраструктуре России. Под удар попали подстанции на перегонах

      Раскрыты подробности о задержанном за госизмену россиянине

      Восемь футболистов из Таджикистана задержали за драку в Москве

      В парламенте Грузии вместо заседаний решили провести уборку

      Внешний вид Сары Джессики Паркер на прогулке смутил поклонников

      Находившуюся в розыске жену главреда «Новая газета — Европа» признали вменяемой

      Москвичам назвали сроки возвращения тепла

      В США оценили шансы Вашингтона победить в случае мировой войны

      Иран ответил США санкциями за поддержку Израиля

      Россияне пожаловались на сложности при получении виз в одну страну Европы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше