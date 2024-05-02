Российских дачников предупредили о нашествии вредителей в мае

Энтомолог Марьинский: тля и майские жуки атакуют огороды в мае

В мае огороды россиян атакуют тля, майские жуки и еще несколько видов насекомых. О нашествии вредителей дачников предупредил научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский, передает «Москва 24».

«Осенью самки тли откладывают на растениях яйца. Как только становится достаточно тепло и начинают появляться зеленые листья, оттуда выходит новое поколение вредителей», — рассказал эксперт. Энтомолог добавил, что самки тли могут быстро размножаться и без оплодотворения.

Помимо этого, в последний месяц весны активизируются майские жуки — они питаются зелеными частями растений. Их личинки живут и питаются в почве, уточнил Марьинский. Среди опасных специалист также назвал насекомых, похожих на мелких молей белокрылок, которые на самом деле являются родственниками тли. Остерегаться также стоит долгоносиков-цветоедов и паутинных клещей, подчеркнул энтомолог.

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