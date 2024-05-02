Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:26, 2 мая 2024Экономика

Российских дачников предупредили о нашествии вредителей в мае

Энтомолог Марьинский: тля и майские жуки атакуют огороды в мае

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В мае огороды россиян атакуют тля, майские жуки и еще несколько видов насекомых. О нашествии вредителей дачников предупредил научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский, передает «Москва 24».

«Осенью самки тли откладывают на растениях яйца. Как только становится достаточно тепло и начинают появляться зеленые листья, оттуда выходит новое поколение вредителей», — рассказал эксперт. Энтомолог добавил, что самки тли могут быстро размножаться и без оплодотворения.

Помимо этого, в последний месяц весны активизируются майские жуки — они питаются зелеными частями растений. Их личинки живут и питаются в почве, уточнил Марьинский. Среди опасных специалист также назвал насекомых, похожих на мелких молей белокрылок, которые на самом деле являются родственниками тли. Остерегаться также стоит долгоносиков-цветоедов и паутинных клещей, подчеркнул энтомолог.

Ранее россиянам перечислили запрещенные действия на даче. Оштрафовать могут за превращение участка в гостиницу или ферму, за разведение на нем сорняков или растений с психотропными веществами.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ начали бить по железнодорожной инфраструктуре России. Под удар попали подстанции на перегонах

      Раскрыты подробности о задержанном за госизмену россиянине

      Восемь футболистов из Таджикистана задержали за драку в Москве

      В парламенте Грузии вместо заседаний решили провести уборку

      Внешний вид Сары Джессики Паркер на прогулке смутил поклонников

      Находившуюся в розыске жену главреда «Новая газета — Европа» признали вменяемой

      Москвичам назвали сроки возвращения тепла

      В США оценили шансы Вашингтона победить в случае мировой войны

      Иран ответил США санкциями за поддержку Израиля

      Россияне пожаловались на сложности при получении виз в одну страну Европы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше