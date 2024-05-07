Двое российских подростков нападали на прохожих в ТРЦ и пойдут под суд

В Тамбовской области осудят двух подростков за нападение на прохожих в ТРЦ

В Тамбовской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух несовершеннолетних девушек, которые нападали на прохожих в торгово-развлекательном центре (ТРЦ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Местные жительницы проходят обвиняемыми по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Сейчас одна из них находится под стражей. Их дело направили в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, одна из девушек неоднократно провоцировала конфликты с посетителями ТРЦ, просила их выйти на улицу, где избивала. В январе она вместе с 16-летней подругой около этого же торгового центра несколько раз ударила двух других подростков. Потерпевшими по делу признаны пятеро молодых людей в возрасте от 15 до 20 лет.

Ранее Коптевский районный суд Москвы вынес приговор в отношении уроженца Дагестана Шугаиба Болатукаева, который обещал бить русских в столичном автобусе.