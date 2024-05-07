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09:18, 7 мая 2024Силовые структуры

Еще один российский военный получил срок в колонии за уклонение от службы

В Чите военный получил семь лет колонии за уклонение от службы

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Читинский гарнизонный военный суд приговорил военного Александра Парыгина к семи годам лишения свободы за уклонение от службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

Парыгин будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Как установил суд, 14 декабря 2022 года военный самовольно оставил место службы, решив отдохнуть от исполнения обязанностей. Почти год он находился в розыске. Так, 6 декабря 2023 года он явился в военную комендатуру.

Ранее сообщалось, что Томский гарнизонный военный суд приговорил к семи годам лишения свободы военнослужащего Дмитрия Лаптева, уклонившего от службы. 18 мая 2023 года военный решил отдохнуть от службы и не вернулся в часть из отпуска. 28 июля его задержали полицейское. Однако 21 сентября Лаптев снова самовольно оставил место службы и уехал в Ленинск-Кузнецкий. 11 декабря его поймали представители воинской части.

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      Анна Габай
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