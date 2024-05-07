Индия начала экспортировать произведенные в стране чипы

Индийская Tata Electronics начала экспорт из страны полупроводников

Индия начала экспортировать произведенные в стране полупроводники. Поставку за рубеж пробной партии чипов произвела компания Tata Electronics, сообщает местная газета The Economic Times.

Полупроводники выли выпущены на пилотной линии в научно-исследовательском центре города Бангалор (штат Карнатака) совместно с американскими, японскими и европейскими партнерами. Компания рассчитывает начать коммерческое производство чипов размером 28, 40, 55 и 65 нанометров в 2027 году, когда заработает их совместный с американской корпорацией Micron Technology завод по выпуску кремниевых пластин.

Министр коммуникаций, электроники и цифровых технологий Ашвини Вайшнав отметил, что это производство станет первым в полупроводниковой отрасли Индии. По его мнению, страна может стать мировым лидером в этом сфере и экспортировать свою продукцию.

Ранее Вайшнав заявил, что Индия войдет в пятерку крупнейших мировых производителей чипов в течение ближайших пяти лет. Он подчеркнул, что полупроводниковая отрасль является очень сложным рынком, но республика может получить его долю, так как все больше компаний стремятся снизить зависимость своих цепочек поставок от Китая. Министр также добавил, что основным преимуществом страны станет наличие в стране достаточного числа специалистов для отрасли, которая, по его прогнозам, увеличится до триллиона долларов в следующие семь лет.

