Кару Делевинь в балаклаве сравнили со Шреддером из «Черепашек ниндзя»

Пользователи сети сравнили британскую супермодель и актрису Кару Делевинь со Шреддером из «Черепашек ниндзя» из-за образа на Met Gala. Соответствующие фото и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

31-летняя знаменитость выбрала для мероприятия наряд бренда Stella McCartney, состоящий из белой облегающей юбки с длинным шлейфом и кроп-топа с балаклавой. Отмечается, что драгоценные камни, которые украшали верхнюю часть одежды, были искусственно выращены в лаборатории. Также звезда дополнила свой образ сияющими браслетами и массивным кольцом.

Читателей портала развеселил внешний вид Делевинь, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Похоже, она готова надеть шлем и доспехи для участия в Крестовых походах, а татуировки напоминают раны от предыдущих сражений», «Еще одна, которая забыла посмотреть на себя в зеркало перед выходом на улицу», «Она выглядит нелепо», «Шреддер, это ты?», «Кара, это катастрофа», — высказывались они.

Ранее стало известно, что Кара Делевинь потеряла дом в Лос-Анджелесе. Расположенный в престижном районе Студио-Сити на Голливудских холмах особняк модели загорелся в ночь на 15 марта. Пожар начался в подсобном помещении, а затем распространился на чердак.