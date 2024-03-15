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20:38, 15 марта 2024Среда обитания

В США сгорел дом известной модели

Дом модели Кары Делевинь загорелся в Лос-Анджелесе
СюжетПожары в США:
Кара Дельвинь

Кара Дельвинь. Фото: Danny Moloshok / Reuters

В Лос-Анджелесе, США, от пожара пострадал дом известной модели Кары Делевинь, сообщает TMZ.

Расположенный в престижном районе Студио-Сити на Голливудских холмах особняк загорелся в ночь на пятницу, 15 марта. По словам источника издания, пожар начался в подсобном помещении. Огонь распространился на чердак, затем в результате пожара рухнула крыша.

Для тушения огня были направлены 93 пожарных на 13 единицах техники. Также к зданию приехали четыре машины скорой помощи. Пожарным потребовалось более двух часов, чтобы локализовать и полностью потушить возгорание. Источник также сообщил, что один из пожарных упал с лестницы и получил травму во время тушения. На опубликованном видео показано, что огонь повредил большую часть здания.

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Отмечается, что в доме площадью более 700 квадратных метров находились четыре спальни и шесть ванных комнат. Кары Делевинь в особняке во время пожара не было, в настоящее время она находится в Англии.

Ранее из-за неисправной зарядки для смартфона сгорел дом жительницы графства Вустершир в Англии, 55-летней матери-одиночки Эммы Флаэрти. Несмотря на то что пожарные приехали быстро, дом, в котором женщина проживала с двумя дочерьми, был полностью уничтожен огнем.

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      Мария Черкасова
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