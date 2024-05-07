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11:16, 7 мая 2024Ценности

Кендалл Дженнер появилась на Met Gala без трусов

Фото: Carlos Barria / Reuters

Американская модель и телезвезда Кендалл Дженнер появилась на ежегодном бале Met Gala в откровенном виде и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

28-летняя знаменитость вышла в свет в облегающем черно-коричневом платье люксового бренда Givenchy Couture 1999 года. Изделие оформлено глубоким декольте и прозрачной вставкой вокруг талии, который обнажает живот и ягодицы Дженнер. При этом на размещенных кадрах видно, что девушка позировала перед камерами без трусов.

Визажисты решили сделать акцент на естественную красоту манекенщицы, нанеся на губы нюдовую помаду. Стилисты, в свою очередь, нарастили ей пряди и уложили их в тугую прическу.

В марте Кендалл Дженнер снялась в откровенном виде. Тогда модель опубликовала снимок, на котором показала фигуру в крошечном бикини черного цвета, повернувшись к камере боком.

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      Карина Черных
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