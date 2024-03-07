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01:00, 7 марта 2024Ценности

Кендалл Дженнер показала фигуру в крошечном бикини

Фото: @kendalljenner

Американская модель и телезвезда Кендалл Дженнер снялась в откровенном виде. Соответствующая публикация появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

28-летняя манекенщица поделилась в сторис снимком у бассейна. На размещенном кадре она показала фигуру в крошечном бикини черного цвета, повернувшись к камере боком.

Кроме того, знаменитость выложила фото, на котором запечатлела себя в красном купальнике, оформленном белыми зигзагами. При этом в качестве украшений она выбрала золотые серьги и браслеты, а волосы собрала в хвост.

Ранее пользователи сети обругали американскую телезвезду Кайли Дженнер за рекламу нового бренда. В размещенном видео 26-летняя знаменитость была запечатлена в бассейне. Предпринимательница предстала перед камерой в черном бикини с тонкими завязками, держа в руках банку с напитком Sprinter.

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      Карина Черных
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