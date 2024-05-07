Лидер «Землян» отказался выплачивать деньги подбившему танки Abrams бойцу

Лидер «Землян» Киселев не стал выплачивать деньги бойцу, подбившему танки Abrams

Российский певец и продюсер, лидер группы «Земляне» Владимир Киселев отказался выплачивать деньги бойцу специальной военной операции на Украине (СВО) из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), который подбил два американских танка Abrams. Об этом сообщает издание Neft.

Отмечается, что военнослужащий с позывным Десант с помощью беспилотника уничтожил две единицы западной техники. О поощрении бойцов за ликвидацию танков ранее заявлял Киселев. Медиаменеджер отмечал, что будет выплачивать по миллиону рублей за сбитый танк.

В разговоре с изданием представители лидера «Землян» заявили, что Десант не сможет получить премию, так как в заявлении Киселева было упомянуто, что деньги выплачиваются за ликвидацию немецких танков Leopard, а не американских Abrams.

При этом в сети опубликовано видео, на котором артист говорит о выдаче премий за уничтожение и американских, и немецких танков.

«Мы победители и лауреаты премии РУ-ТВ. Свой денежный эквивалент в размере одного миллиона рублей каждый передает нашим бойцам, которые находятся на линии соприкосновения. Каждый подбитый, каждый завоеванный танк Leopard и Abrams мы будем премировать совместно с Министерством обороны», — отметил Киселев в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее режиссер Никита Михалков раскритиковал депутата Госдумы Геннадия Семигина, судившегося с военным блогером и ветераном СВО Евгением Рассказовым.