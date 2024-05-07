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18:03, 7 мая 2024Культура

Лидер «Землян» отказался выплачивать деньги подбившему танки Abrams бойцу

Лидер «Землян» Киселев не стал выплачивать деньги бойцу, подбившему танки Abrams
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Владимир Киселев

Владимир Киселев. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Российский певец и продюсер, лидер группы «Земляне» Владимир Киселев отказался выплачивать деньги бойцу специальной военной операции на Украине (СВО) из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), который подбил два американских танка Abrams. Об этом сообщает издание Neft.

Отмечается, что военнослужащий с позывным Десант с помощью беспилотника уничтожил две единицы западной техники. О поощрении бойцов за ликвидацию танков ранее заявлял Киселев. Медиаменеджер отмечал, что будет выплачивать по миллиону рублей за сбитый танк.

В разговоре с изданием представители лидера «Землян» заявили, что Десант не сможет получить премию, так как в заявлении Киселева было упомянуто, что деньги выплачиваются за ликвидацию немецких танков Leopard, а не американских Abrams.

При этом в сети опубликовано видео, на котором артист говорит о выдаче премий за уничтожение и американских, и немецких танков.

«Мы победители и лауреаты премии РУ-ТВ. Свой денежный эквивалент в размере одного миллиона рублей каждый передает нашим бойцам, которые находятся на линии соприкосновения. Каждый подбитый, каждый завоеванный танк Leopard и Abrams мы будем премировать совместно с Министерством обороны», — отметил Киселев в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее режиссер Никита Михалков раскритиковал депутата Госдумы Геннадия Семигина, судившегося с военным блогером и ветераном СВО Евгением Рассказовым.

ЖЗЛ
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      Анастасия Астахова
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