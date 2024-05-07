Михалков раскритиковал судившегося с ветераном СВО депутата Госдумы Семигина

Председатель Союза кинематографистов РФ, народный артист и режиссер Никита Михалков раскритиковал депутата Госдумы Геннадия Семигина, судившегося с военным блогером и ветераном СВО Евгением Рассказовым. Об этом пишет «Царьград».

Речь идет о ситуации, когда на сайте организации, возглавляемой депутатом, вышел пост за его подписью, где заявлялось, что батальону «Ахмат» якобы пришлось силой загонять солдат ВС России на поле боя. Семигин впоследствии прокомментировал, что портал был взломан и на нем разместили фейк. Евгений Рассказов счел слова Семигина о взломе сайта отговоркой.

«Обозвал депутата, сказал, что тот вертится как уж на сковородке. Господин Семигин обиделся. Конечно, обидно, когда тебя обзывают. Я это не поддерживаю. Но… В ответ на то, что написал Рассказов, Семигин подал в суд иск о защите чести и достоинства», — напомнил Никита Михалков.

Суд частично удовлетворил иск парламентария, обязав Рассказова выплатить 500 тысяч рублей. «Я не хочу давать моральную оценку всему этому конфликту, это дело суда, прокуратуры, кого угодно. Но правомерны действия обиженного, оскорбленного депутата? Ну конечно, вполне допускаю это (...) А ведь блогер — участник СВО, при этом запрашиваемая Семигиным сумма была на миллион рублей больше, чем выплата, если бы этот блогер, не дай Бог, был бы убит на фронте (...) Вот это соотношение — насколько оно правомочно?» — задался вопросом режиссер.

Ранее сообщалось, что общественное движение «Патриоты России» объяснило публикацию о сыне главы Чечни Рамзана Кадырова Адаме взломом. За обнародование материала на сайте организации принес извинения лидер «Патриотов России» Геннадий Семигин.