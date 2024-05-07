Лукашенко призвал остановить обезумевших политиканов

Лукашенко: нельзя дать обезумившим политиканам вмешиваться в дела других стран

Политики некоторых стран возомнили себя хозяевами мира и стали бесцеремонно вмешиваться в дела суверенных государств. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает издание БелТА в своем Telegram-канале.

«Сегодня я хотел бы от имени белорусского миролюбивого народа обратиться к народам ближнего и дальнего зарубежья: надо остановить обезумевших политиканов, не дать им шанса превратить все живое на планете в пепел», — сказал белорусский лидер.

Также Лукашенко сообщил, что политическая обстановка накаляется из-за расширения блока НАТО в Восточно-Европейском регионе.

По его словам, для политиков некоторых стран уже стало обыденностью грубо и бесцеремонно вмешиваться в дела других государств.

Ранее президент Белоруссии заявил, что отработка ядерных ударов в стране носит оборонительный характер.