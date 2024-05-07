Лукашенко высказался о проверке применения ядерного оружия

Лукашенко: отработка ядерных ударов в Белоруссии носит оборонительный характер

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отработка ядерных ударов в стране носит оборонительный характер. Его слова приводит близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал «Пул первого».

«Проверка носит исключительно оборонительный характер», — высказался белорусский лидер.

Он отметил, что Белоруссия начинает отработку второго этапа мер реагирования. Впервые планируется отработать вопросы применения не стратегического ядерного орудия, добавил Лукашенко.

7 мая министр обороны республики Виктор Хренин сообщил, что отработку ядерных ударов проведут во время проверки носителей тактического ядерного оружия (ТЯО). Как он уточнил, проверят весь комплекс мероприятий по планированию, подготовке и нанесению ударов тактическими ядерными боеприпасами.