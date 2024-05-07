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17:35, 7 мая 2024Бывший СССР

Лукашенко высказался о проверке применения ядерного оружия

Лукашенко: отработка ядерных ударов в Белоруссии носит оборонительный характер
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Vyacheslav Prokofyev / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отработка ядерных ударов в стране носит оборонительный характер. Его слова приводит близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал «Пул первого».

«Проверка носит исключительно оборонительный характер», — высказался белорусский лидер.

Он отметил, что Белоруссия начинает отработку второго этапа мер реагирования. Впервые планируется отработать вопросы применения не стратегического ядерного орудия, добавил Лукашенко.

7 мая министр обороны республики Виктор Хренин сообщил, что отработку ядерных ударов проведут во время проверки носителей тактического ядерного оружия (ТЯО). Как он уточнил, проверят весь комплекс мероприятий по планированию, подготовке и нанесению ударов тактическими ядерными боеприпасами.

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      Кристина Есикова
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