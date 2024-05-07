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19:10, 7 мая 2024Ценности

Макияж Зендеи на Met Gala высмеяли в сети фразой «суровая проститутка»

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Пользователи сети высмеяли в сети макияж американской актрисы, певицы, танцовщицы и модели Зендеи на ежегодном балу Met Gala. Соответствующие комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

27-летняя знаменитость посетила мероприятие в облегающем платье сине-зеленого цвета, созданном дизайнером Джоном Гальяно для бренда Maison Margiela. Изделие оформлено декоративными объемными аппликациями в виде винограда, а также бантами на плече и спине. При этом звездный стилист Лоу Роуч дополнил образ звезды «Эйфории» шляпой с пером и вуалью. Визажисты, в свою очередь, сделали ей макияж в драматичном стиле, нанеся на глаза черно-бордовые тени и оформив тонкие брови.

Читатели портала раскритиковали внешний вид Зендеи следующими фразами: «Она выглядит совершенно ужасно! Слишком много макияжа», «Она похожа на какую-то суровую проститутку из фильма 1930-х годов», «В этом образе она показалась мне страшной. Ее макияж ужасен, как будто продала душу дьяволу», «Может, платье и хорошее, но зачем портить ей лицо и всю голову?», «Абсолютно отвратительно».

В апреле Зендея появилась на публике в оголяющем тело наряде и привлекла внимание фотографов. Актрису заметили на премьере фильма «Претенденты», на которую она пришла в нежно-розовом платье с откровенным вырезом под грудью.

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      Карина Черных
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