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11:55, 7 мая 2024Экономика

Россияне раскрыли свою главную мечту

Anderida Financial Group: 30 % россиян мечтают о квартире

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Большинство россиян мечтает о квартире. О чем грезят соотечественники, выяснили в Anderida Financial Group. Результаты исследования приводят «Известия».

Как оказалось, приобрести недвижимость желают 30 процентов респондентов. 23 процента участников опроса мечтают об автомобиле. Путешествие или переезд за границу — такую цель для себя наметили 15 процентов россиян. Оставшиеся 7 процентов признались, что мечтают получить образование, открыть свое дело, купить жилье за рубежом или яхту.

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Однако в то, что эта мечта исполнится, верят только 30 процентов опрошенных. Другие респонденты считают, что без займов претворить желаемое в жизнь у них не выйдет.

Кроме того, участники исследования раскрыли, какой именно суммы им не хватает на реализацию задуманного. Больше 5 миллионов рублей требуется 35 процентам россиян. Год назад, по данным компании, показатель составлял 23 процента. 3-5 миллионов рублей недостает 29 процентам человек. Не менее 500 тысяч рублей были бы кстати 22 процентам респондентов, а полумиллиона хватило бы 10 процентам.

Ранее россияне описали загородный дом мечты. Большинство хотело бы себе теплый коттедж с высокоскоростным интернетом вдали от городской суеты.

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      Виктория Клабукова
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