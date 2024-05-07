Наркозависимый перепутал незнакомца с обидчиком и напал на него с ножом

В Санкт-Петербурге задержали наркозависимого, напавшего с ножом на прохожего

В Санкт-Петербурге задержали 23-летнего молодого человека, напавшего с ножом на прохожего. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным источника, молодой человек не работает и не учится, живет с матерью и злоупотребляет алкоголем и наркотиками. В ночь происшествия он пошел за очередной дозой наркотиков и взял с собой нож, чтобы им ковырять землю в поисках закладки. Около одного из домов он заметил знакомого, с которым поссорился на днях, и решил ему отомстить — юноша напал на мужчину со спины и стал наносить ему множество ударов ножом, после чего перерезал ему горло.

Однако когда напавший разглядел потерпевшего, он понял, что обознался, и сбежал с места преступления. Потерпевшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Молодого человека нашли дома, куда он отправился спать. Возбуждено уголовное дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Задержанный наркозависимый признал вину и раскаялся.

Ранее сообщалось, что россиянка вонзила нож в уголовника ради мести за обиженного мужа.