Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
09:32, 7 мая 2024Забота о себе

Назван неочевидный признак развития сердечно-сосудистых заболеваний

Фто: Evgeniy Kalinovskiy / Shutterstock / Fotodom

Эректильная дисфункция является ранним предупреждающим признаком сердечно-сосудистых заболеваний. О таком неочевидном симптоме предупредил врач-терапевт Хилари Джонс, пишет The Sun.

Джонс назвал пенис барометром сердечно-сосудистого здоровья мужчины. По его словам, при эректильной дисфункции риск сердечного приступа увеличивается в два раза. «Вот почему важно знать причину эректильной дисфункции», — подчеркнул врач.

Терапевт объяснил, что при развитии болезней сердца и сосудов в первую очередь начинаются проблемы в работе мужской половой системы. По его словам, это связано с тем, что сосуды в пенисе намного меньше, чем в других частях тела, поэтому их закупорка заметна раньше. «Если кровоток в интимных частях тела ограничен, то весьма вероятно, он слаб и в артериях, питающих сердце, что повышает риск сердечного приступа», — заявил Джонс.

Материалы по теме:
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022
Что такое тестостерон: как нехватка мужского гормона влияет на организм
Что такое тестостерон:как нехватка мужского гормона влияет на организм
13 декабря 2023

Терапевт добавил, что у женщин проблемы с возбуждением тоже могут указывать на сердечно-сосудистую недостаточность. Это, по его словам, происходит из-за плохого притока крови к клитору.

Ранее терапевт Хана Патель предупредила об уменьшении полового члена из-за ожирения. По ее словам, такое состояние называется скрытым пенисом и возникает из-за излишнего количества тканей в паховой области.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о расколе внутри ЕС из-за инаугурации Путина

      Сотрудника коррекционной школы отстранили от работы за эротические съемки

      В России автомобили наказанных за пьяную езду водителей отправили на СВО

      Си Цзиньпин напомнил об ударах НАТО по посольству Китая в Белграде в 1999 году

      Артиллерия разогнала по лесу выживших после удара гаубицы бойцов ВСУ

      Раскрыты детали выступления Орбакайте в Кремлевском дворце

      Российская восьмиклассница забеременела от 22-летнего знакомого

      Главная судостроительная компания России начнет продавать имущество

      Бывшая следовательница МВД России получила восемь лет колонии за коробку конфет

      В США предупредили о последствиях помощи Запада Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше