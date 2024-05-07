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12:23, 7 мая 2024Экономика

Названы города с подешевевшими новостройками

В апреле стоимость новостроек снизилась в 21 крупном российском городе

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

По итогам апреля новостройки подешевели в 21 крупном российском городе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обзор «Мира квартир».

При этом в 3 из 70 крупных российских городов стоимость квадратного метра не изменилась, в остальных — выросла. Сильнее всего подешевели квартиры на первичном рынке в Туле (минус четыре процента), Астрахани (минус четыре процента), Рязани (минус три процента), Ставрополе (минус два процента) и Симферополе (минус два процента).

В компании прокомментировали, что таким образом давно прогнозируемое охлаждение рынка набирает обороты. Там добавили, что в среднем «квадрат» в новостройках в крупных городах в апреле подорожал на 0,6 процента, до 132,8 тысячи рублей. Сильнее всего рост цен затронул новостройки Липецка (плюс шесть процентов), Севастополя (плюс четыре процента), Владикавказа (плюс четыре процента), Грозного (плюс четыре процента) и Ульяновска (плюс четыре процента). В Москве квадратный метр за месяц подорожал на два процента, в Санкт-Петербурге снизился на один процент.

Средняя стоимость квартиры в крупных российских городах в апреле составила чуть более семи миллионов рублей (плюс 0,1 процента).

Ранее стала известна стоимость самой дешевой квартиры у метро в столице. Лот в восьми минутах пешего пути от станции МЦД Апрелевка представляет собой однокомнатную квартиру площадью 31 квадратный метр на первом этаже двухэтажного дома 1963 года постройки. Квартира продается за 5,5 миллиона рублей.

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      Мария Черкасова
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