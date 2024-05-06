Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:21, 6 мая 2024Экономика

Москвичам назвали цену самой дешевой квартиры у метро

В Москве самая доступная квартира около метро стоит 5,5 млн руб

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Самая дешевая столичная квартира в нескольких шагах от метро стоит 5,5 миллиона рублей. Объекты, совмещающие ценовую и транспортную доступность, назвали в «Агентстве инвестиций в недвижимость Москвы». Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Лот представляет собой однокомнатную квартиру площадью 31 квадратный метр. Она располагается на первом этаже двухэтажного дома 1963 года постройки. Жилье экспонируется в восьми минутах пешего пути от станции «Апрелевка».

По данным компании, на апрель этого года на продажу выставлено 2,3 тысячи «однушек» в десятиминутной доступности от метро. Больше всего подобных объектов экспонируется в Юго-Восточном административном округе.

Материалы по теме:
Парадные метры. Москвичи скупают квартиры в Петербурге из-за низких цен и атмосферы. Чем они рискуют?
Парадные метры.Москвичи скупают квартиры в Петербурге из-за низких цен и атмосферы. Чем они рискуют?
31 июля 2019
Возвели в квадрат Почему рост цен на жилье в России признали неизбежным
Возвели в квадратПочему рост цен на жилье в России признали неизбежным
3 июля 2019

Самый бюджетный вариант в центре оценивается в 10,3 миллиона рублей. Квартира находится на первом этаже «пятиэтажки» 65-го года постройки в Пресненском районе столицы. Ближайшая станция метро — «Шелепиха».

Эксперты отмечают снижение стоимости подобных объектов почти во всех округах столицы. Заметнее прочих однокомнатные квартиры подешевели на юго-западе Москвы, а прибавили в цене — лишь в Северном административном округе.

Ранее в столице нашлась недвижимость стоимостью дешевле миллиона рублей. Речь идет об апартаментах, расположенных в подвале кирпичного дома в Сокольниках 1924 года постройки. Сделка обойдется в 900 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      Москва предупредила Лондон о военном ответе на удары британским оружием по России. Последствия назвали катастрофическими

      МИД России заявил о праве ответить на размещение ракет США

      Французы приготовили самый длинный багет в мире

      Россиян предупредили о подстерегающих в общественных туалетах рисков

      США сняли санкции с бывшей «дочки» Сбербанка

      В России допустили появление двух новых профессий в 2024 году

      Звезда «Уральских пельменей» сравнила проект с Comedy Club

      Жена дипломата Казахстана заявила о насилии на протяжении 10 лет

      США вспомнили о документации по российским двигателям РД-180

      Москвичам назвали цену самой дешевой квартиры у метро

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше