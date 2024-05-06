Москвичам назвали цену самой дешевой квартиры у метро

В Москве самая доступная квартира около метро стоит 5,5 млн руб

Самая дешевая столичная квартира в нескольких шагах от метро стоит 5,5 миллиона рублей. Объекты, совмещающие ценовую и транспортную доступность, назвали в «Агентстве инвестиций в недвижимость Москвы». Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Лот представляет собой однокомнатную квартиру площадью 31 квадратный метр. Она располагается на первом этаже двухэтажного дома 1963 года постройки. Жилье экспонируется в восьми минутах пешего пути от станции «Апрелевка».

По данным компании, на апрель этого года на продажу выставлено 2,3 тысячи «однушек» в десятиминутной доступности от метро. Больше всего подобных объектов экспонируется в Юго-Восточном административном округе.

Самый бюджетный вариант в центре оценивается в 10,3 миллиона рублей. Квартира находится на первом этаже «пятиэтажки» 65-го года постройки в Пресненском районе столицы. Ближайшая станция метро — «Шелепиха».

Эксперты отмечают снижение стоимости подобных объектов почти во всех округах столицы. Заметнее прочих однокомнатные квартиры подешевели на юго-западе Москвы, а прибавили в цене — лишь в Северном административном округе.

Ранее в столице нашлась недвижимость стоимостью дешевле миллиона рублей. Речь идет об апартаментах, расположенных в подвале кирпичного дома в Сокольниках 1924 года постройки. Сделка обойдется в 900 тысяч рублей.