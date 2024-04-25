Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:54, 25 апреля 2024Экономика

В Москве нашли жилье дешевле миллиона рублей

В Москве нашли апартаменты стоимостью 900 тысяч рублей

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Москве нашли недвижимость, стоимость которой составляет менее миллиона рублей. Информацию об объекте раскрыло издание aif.ru.

Речь идет об апартаментах, расположенных в подвале кирпичного дома в Сокольниках 1924 года постройки. За его покупку просят 900 тысяч рублей. Площадь жилья — 6,3 квадратных метра, включая ванную в 1,2 «квадрата», а высота потолков — 2,5 метра. К апартаментам ведет отдельный вход, к двери квартиры ведет узкая лестница вниз. Внутренний ремонт в них еще не завершен, и в помещении стоит запах сырости, который, по словам обладателей недвижимости в подвалах, не пропадет и после переделки.

Ранее в апреле стало известно, что покупка самой дешевой однокомнатной квартиры в центре Москвы обойдется в 10,3 миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      «Я не уверен, что все будут счастливы». Зеленский описал исход конфликта на Украине

      На бывших главу МИД Украины и спикера Рады возложили вину за обстрелы Донбасса

      В Белоруссии заявили о риске эскалации из-за соседних стран

      В США указали на признаки паники в действиях ВСУ на авдеевском направлении

      Росфинмониторинг выявил причастность граждан разных стран к теракту в «Крокусе»

      Стали известны подробности финансирования устроивших теракт в «Крокусе»

      В России собрались перенести строительство судов на несколько лет

      В Совфеде заявили о нежелании возрождать тоталитаризм в России

      Собака родила щенка зеленого цвета

      Пользователям гаджетов из Европы предложили альтернативу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше