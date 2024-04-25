В Москве нашли жилье дешевле миллиона рублей

В Москве нашли апартаменты стоимостью 900 тысяч рублей

В Москве нашли недвижимость, стоимость которой составляет менее миллиона рублей. Информацию об объекте раскрыло издание aif.ru.

Речь идет об апартаментах, расположенных в подвале кирпичного дома в Сокольниках 1924 года постройки. За его покупку просят 900 тысяч рублей. Площадь жилья — 6,3 квадратных метра, включая ванную в 1,2 «квадрата», а высота потолков — 2,5 метра. К апартаментам ведет отдельный вход, к двери квартиры ведет узкая лестница вниз. Внутренний ремонт в них еще не завершен, и в помещении стоит запах сырости, который, по словам обладателей недвижимости в подвалах, не пропадет и после переделки.

Ранее в апреле стало известно, что покупка самой дешевой однокомнатной квартиры в центре Москвы обойдется в 10,3 миллиона рублей.

