Стоимость самой доступной «однушки» в центре Москвы подсчитали

Самая дешевая однокомнатная квартира в центре Москвы оценивается в ₽10,3 млн

Самая бюджетная «однушка» в центре Москвы обойдется в 10,3 миллиона рублей. Данный сегмент столичного рынка жилья изучили в «Агентстве инвестиций в недвижимость Москвы». Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Лот располагается в Пресненском районе города. Он представляет собой квартиру площадью 31 квадратный метр в пятиэтажном доме. С прошлого года самая доступная по цене московская «однушка» подешевела на 3,7 процента. В июле 2023-го она оценивалась в 10,7 миллиона рублей.

Самая дорогая однокомнатная квартира была найдена в Хамовниках. Объект стоимостью 258 миллионов рублей занимает 98 «квадратов».

По данным компании на апрель2024-го в столице на продажу выставлено 455 однокомнатных квартир. Аналитики отмечают стабильное сокращение предложения в сегменте — с июля прошлого года показатель снизился на 12,7 процента.

Ранее стала известна стоимость самой дешевой квартиры в дореволюционных домах Москвы. Лот ценой в 950 миллионов рублей экспонируется в бывшем доходном доме на Пречистенке. Это трехуровневый пятикомнатный пентхаус общей площадью 633 квадратных метра. В кабинете оборудован дровяной камин, а над гостиной возвышается стеклянный купол. Также в квартире размещена спа-зона, массажный кабинет и приватная терраса.