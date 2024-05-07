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20:10, 7 мая 2024Экономика

Названы сроки возвращения майского тепла в Москву

В Росгидромете ожидают возвращение тепла в Москву в 20-х числах мая

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Настоящее тепло вернется в Москву в 20-х числах мая. Такой срок прихода погоды, которая соответствует климатической норме, назвал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам специалиста, майскую погоду жители столицы ощутят только в конце второй декады мая. Более раннему потеплению будет мешать холодные воздушные массы, которые поступают с приарктической территории, пояснил синоптик.

«Будут небольшие всплески до 10-14 градусов повышения температуры 10, может, 15 мая, но это все равно ниже климатической нормы», — заключил Варакин.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова спрогнозировала, что летнее тепло в столицу придет лишь в июне. По словам синоптика, температура воздуха вернется к климатической норме для мая — плюс 20 градусов днем и не ниже 10-12 градусов ночью — лишь во второй половине месяца.

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      Нина Ташевская
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