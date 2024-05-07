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15:23, 7 мая 2024Забота о себе

Некоторым россиянам посоветовали добавить в рацион один фрукт

Нутрициолог Гусакова призвала людей с артритом и астмой есть бананы

Фото: Unsplash

Нутрициолог Вероника Гусакова призвала людей с артритом и астмой есть бананы. Добавить этот фрукт в рацион она посоветовала некоторым россиянам в беседе с изданием NEWS.ru.

Гусакова рассказала, что бананы богаты витаминами А, В6, В9, Е, РР и С, а также содержат калий, магний, калий, фосфор, кремний, железо, натрий. Благодаря такому набору полезных микроэлементов бананы борются с воспалением в организме, что делает их полезными для людей с артритом и астмой.

Присутствующий в банане витамин B6 снижает риск развития воспалений и улучшает работу иммунитета

Также, продолжила Гусакова, содержащийся во фрукте калий помогает укреплять кости и суставы, поддерживает работу почек, а магний полезен сердечно-сосудистой системе. Однако выбирать стоит недозревшие бананы, так как в них ниже количество сахара, заключила эксперт.

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      Вера Владзиевская
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