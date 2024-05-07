Некоторым россиянам посоветовали добавить в рацион один фрукт

Нутрициолог Гусакова призвала людей с артритом и астмой есть бананы

Нутрициолог Вероника Гусакова призвала людей с артритом и астмой есть бананы. Добавить этот фрукт в рацион она посоветовала некоторым россиянам в беседе с изданием NEWS.ru.

Гусакова рассказала, что бананы богаты витаминами А, В6, В9, Е, РР и С, а также содержат калий, магний, калий, фосфор, кремний, железо, натрий. Благодаря такому набору полезных микроэлементов бананы борются с воспалением в организме, что делает их полезными для людей с артритом и астмой.

Присутствующий в банане витамин B6 снижает риск развития воспалений и улучшает работу иммунитета

Также, продолжила Гусакова, содержащийся во фрукте калий помогает укреплять кости и суставы, поддерживает работу почек, а магний полезен сердечно-сосудистой системе. Однако выбирать стоит недозревшие бананы, так как в них ниже количество сахара, заключила эксперт.

Ранее диетолог Майкл Мосли посоветовал есть семена льна для снижения артериального давления. По его словам, продукт также полезен для улучшения качества кожи.