Глава Минобороны Нидерландов Оллонгрен: начнем поставки F-16 Украине осенью

Нидерланды планируют начать отправку истребителей F-16 Украине этой осенью, заявила министр обороны страны Кайса Оллонгрен, пишет РИА Новости.

«Первые самолеты будут поставлены Данией уже этим летом. И мы надеемся принять участие в поставках с осени с нашими F-16», — подчеркнули в оборонном ведомстве. План касается обучения украинских пилотов, подготовки обслуживающего персонала и передачи самих истребителей.

Ранее стало известно, что Нидерланды передадут два истребителя F-16 для обучения украинских пилотов в предназначенным для этого центре в Румынии. Авторы статьи также подчеркивают, что Нидерланды являются одной из движущих сил «международной коалиции» по формированию авиационного парка Вооруженных сил Украины (ВСУ).