Одна из стран Евросоюза отказалась вступать в НАТО
Австрия не намерена и не планирует вступать в состав Североатлантического альянса, однако не отказывается от возможного сотрудничества с некоторыми членами НАТО. Об этом в ходе выступления в комитете нижней палаты парламента страны заявил глава австрийского МИД Александр Шалленберг, сообщает ТАСС.
«Мы не планируем вступать [в НАТО]», — ответил министр на вопрос одного из депутатов парламента, при этом добавив, что Вена также нацелена на расширение сотрудничества по обмену информацией с другими нейтральными государства европейского региона, в частности — с Ирландией, Мальтой и Швейцарией.
Ранее Шалленберг подтвердил, что Австрия продолжит придерживаться нейтралитета, подразумевающего невозможность отправки на Украину военных, оружия или боеприпасов, при этом отметив, что Австрия «всегда была нейтральной в военном отношении, но не нейтральной по мнению».