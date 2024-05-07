Одна из стран Евросоюза отказалась вступать в НАТО

Глава МИД Австрии Шалленберг: Вена не планирует вступать в состав НАТО

Австрия не намерена и не планирует вступать в состав Североатлантического альянса, однако не отказывается от возможного сотрудничества с некоторыми членами НАТО. Об этом в ходе выступления в комитете нижней палаты парламента страны заявил глава австрийского МИД Александр Шалленберг, сообщает ТАСС.

«Мы не планируем вступать [в НАТО]», — ответил министр на вопрос одного из депутатов парламента, при этом добавив, что Вена также нацелена на расширение сотрудничества по обмену информацией с другими нейтральными государства европейского региона, в частности — с Ирландией, Мальтой и Швейцарией.

Ранее Шалленберг подтвердил, что Австрия продолжит придерживаться нейтралитета, подразумевающего невозможность отправки на Украину военных, оружия или боеприпасов, при этом отметив, что Австрия «всегда была нейтральной в военном отношении, но не нейтральной по мнению».