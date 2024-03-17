В европейской стране объяснили отказ от военной помощи Украине

Глава МИД Австрии исключил отправку войск или военной помощи на Украину

Австрия продолжит придерживаться нейтралитета, подразумевающего невозможность отправки на Украину военных, оружия или боеприпасов, заявил глава МИД страны Александер Шалленберг в эфире телеканала ORF.

Дипломат также подчеркнул, что у этой европейской страны «ни в коем случае нет никакого желания вступать» в НАТО. Он назвал реализацию новой стратегии безопасности важной для государства, отметив, что Австрия «всегда была нейтральной в военном отношении, но не нейтральной по мнению».

Запущенную президентом Франции Эммануэлем Макроном дискуссию о возможности отправки Западом военных на Украину Шалленберг назвал «более чем излишней и ненужной».

Неожиданное заявление Макрона, прозвучавшее в конце февраля, вызвало резкую реакцию России и неоднозначные отклики членов альянса. Позже в правительстве Франции уточнили, что речь может идти об участии западных военных «без перехода порога войны», то есть выполнении таких задач, как обучение, разминирование или борьба с угрозами кибербезопасности. Тем временем глава МИД недавно вступившей в НАТО Финляндии Элина Валтонен заявила, что не следует исключать отправку войск в долгосрочной перспективе, так как неизвестно, насколько «серьезной станет ситуация».