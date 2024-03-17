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19:58, 17 марта 2024Мир

В европейской стране объяснили отказ от военной помощи Украине

Глава МИД Австрии исключил отправку войск или военной помощи на Украину

Фото: Elisabeth Mandl / Reuters

Австрия продолжит придерживаться нейтралитета, подразумевающего невозможность отправки на Украину военных, оружия или боеприпасов, заявил глава МИД страны Александер Шалленберг в эфире телеканала ORF.

Дипломат также подчеркнул, что у этой европейской страны «ни в коем случае нет никакого желания вступать» в НАТО. Он назвал реализацию новой стратегии безопасности важной для государства, отметив, что Австрия «всегда была нейтральной в военном отношении, но не нейтральной по мнению».

Запущенную президентом Франции Эммануэлем Макроном дискуссию о возможности отправки Западом военных на Украину Шалленберг назвал «более чем излишней и ненужной».

Неожиданное заявление Макрона, прозвучавшее в конце февраля, вызвало резкую реакцию России и неоднозначные отклики членов альянса. Позже в правительстве Франции уточнили, что речь может идти об участии западных военных «без перехода порога войны», то есть выполнении таких задач, как обучение, разминирование или борьба с угрозами кибербезопасности. Тем временем глава МИД недавно вступившей в НАТО Финляндии Элина Валтонен заявила, что не следует исключать отправку войск в долгосрочной перспективе, так как неизвестно, насколько «серьезной станет ситуация».

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      Дмитрий Воронин
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