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01:30, 16 марта 2024Мир

В Финляндии допустили возможность отправки войск на Украину

Глава МИД Финляндии Валтонен допустила возможность отправки войск на Украину
Элина Валтонен

Элина Валтонен. Фото: Vesa Moilanen / Lehtikuva / Reuters

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен допустила возможность отправки западных войск на Украину в долгосрочной перспективе. Об этом сообщает Politico.

Глава ведомства призвала США и другие западные страны не выступать категорично против идеи отправки войск в Киев, «если условия ухудшатся».

Валтонен считает, что не следует исключать такую возможность в долгосрочной перспективе, так как неизвестно, насколько «серьезной станет ситуация». «Однако финская позиция ясна: сейчас мы не отправляем никакие войска и не желаем это обсуждать», — сказала глава МИД.

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что европейские страны могут отправить свои войска на Украину. Высказывание французского президента не поддержали в Европе.

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      Марина Совина
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