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02:05, 7 мая 2024Забота о себе

Отчаявшейся найти любовь женщине средних лет дали совет

Фото: Vidar Nordli-Mathisen / Unsplash

Отчаявшаяся найти любовь женщина старше 40 лет обратилась за советом к эксперту по отношениям Эбигейл Ван Бюрен. Рекомендацию специалистки публикует New York Post.

Автор письма рассказала, что была неудовлетворена всеми отношениями с мужчинам, в том числе с бывшим мужем. Сейчас женщина мечтает встретить свою любовь. Однако, все мужчины, с которыми она встречалась, наслаждаются жизнью холостяков.

«Подруги уверяют, что все хорошие мужчины уже женаты. И я живу в надежде, что кто-нибудь разведется. Может, мне попробовать онлайн-знакомства?» — спросила автор письма.

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Ван Бюрен заверила, что даже если кто-то из подходящих мужчин разведется, то после такого потрясения вряд ли будет готов к новым отношениям. «Все чаще люди знакомятся в интернете. Создайте свою страничку и сами откликайтесь на предложения мужчин вашего возраста, живущих неподалеку. И если вы встретите хорошего кандидата, не торопите события. И все получится», — заверила эксперт по отношениям.

Ранее эксперт по отношениям Кристиан Грант рассказал, что привычка вставать по ночам может указывать на измену. По его словам, опросы показали, что у многих изменщиков после начала романа на стороне начинались проблемы со сном.

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      Алиса Дмитриева
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