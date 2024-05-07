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12:58, 7 мая 2024Россия

Патриарх Кирилл пожелал Путину править до конца века

Патриарх Кирилл после молебна пожелал Путину править до конца века

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Патриарх Кирилл пожелал президенту России Владимиру Путину долгих лет службы после молебна в Благовещенском соборе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Дай бог, чтоб конец века означал окончание вашего пребывания во власти», — сказал он. Патриарх также отметил, что у Путина есть все, чтобы долго и успешно служить родине.

По окончании молебна он вручил главе государства старинный образ и букет цветов.

Во вторник. 7 мая, Путин официально вступил в должность президента России на шестилетний срок. Сразу после инаугурации правительство России ушло в отставку. Формирование нового кабмина начнется с назначения его председателя.

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